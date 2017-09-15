В Польше проходит мотопробег "Нет русофобии"

ВАРШАВА, 15 сен – РИА Новости. Мотопробег против русофобии проходит в Польше, сообщил РИА Новости один из его организаторов Петр Радтке.

"Мотопробег "Нет русофобии" продлится до 19 сентября. Мы будем распространять листовки с разъяснением тупиковости русофобской позиции, вести разъяснительную работу", — сказал он.

"Русофобия, которая безумствует в нашей стране, является злокачественной опухолью на теле нашего государства, искусственно наращиваемой силами, считающими себя защитниками демократии", — заявляют организаторы акции.

Начальной точкой мотопробега стал Ольштын. Здесь участники акции наведут порядок на кладбище, где захоронены погибшие красноармейцы.

Длина маршрута мотопробега составит около 1,5 тысяч километров. Завершится мотопробег в Варшаве возложением цветов к Могиле Неизвестного Солдата.