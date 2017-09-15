В ДНР сообщили о тяжелой бронетехнике силовиков у линии соприкосновения

Военнослужащий на позициях у линии соприкосновения в Донбассе. Архивное фото

Военнослужащий на позициях у линии соприкосновения в Донбассе. Архивное фото

ДОНЕЦК, 15 сен — РИА Новости. Разведка самопровозглашенной Донецкой народной республики зафиксировала присутствие 40 единиц тяжелой бронетехники и артиллерийских систем украинских силовиков в районах, близких к линии соприкосновения в Донбассе, сообщил журналистам заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин.

"Командование ВСУ продолжает перемещение тяжелого вооружения вблизи линии боевого соприкосновения. Танки — 25 единиц; 122-миллиметровые САУ "Гвоздика" — две единицы; 152-миллиметровые "Гиацинт-Б" — шесть единиц; 122-миллиметровые гаубицы Д-30 — семь единиц", — сказал он.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается среди прочего в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.