Порошенко заявил, что закон об образовании пока дорабатывается

КИЕВ, 15 сен — РИА Новости. Президент Украины Петро Порошенко заявил, что закон об образовании, который на прошло неделе был принят Верховной радой, пока не поступил к нему на подпись, сообщает информационное агентство "Украинские новости".

Ранее в правительствах Венгрии и Румынии заявили, что закон об образовании нарушает права нацменьшинств на Украине. МИД Венгрии сообщил, что больше не будет поддерживать важные для Украины решения в международных организациях. В Москве также считают, что принятый Верховной радой закон об образовании нарушает украинскую конституцию и международные обязательства Киева, сообщили в МИД РФ. Документ также критикуют и некоторые украинские политики.

"Закон еще не поступил ко мне, но я считаю, что это священное право украинцев — учить свой язык, не запрещая при этом иметь обучение вторым, третьим или четвертым языком и не ухудшая права национальных меньшинств", — заявил Порошенко в комментарии агентству.

В соответствии с принятым Радой новым законом об образовании, с 1 сентября 2018 года дети представителей нацменьшинств в детских садах и начальной школе будут изучать предметы на родном языке, параллельно изучая государственный язык. С 5 класса дети начнут учиться на украинском, а язык нацменьшинств будут изучать как отдельную дисциплину. При этом допускается преподавание одной или нескольких дисциплин на языках стран ЕС. С 1 сентября 2020 года образование станет полностью украиноязычным.