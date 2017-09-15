США надо прислушаться к предложению России и Китая по КНДР, считает Косачев

МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. США и их союзникам следует прислушаться к предложению России и Китая по урегулированию ситуации вокруг КНДР, считает глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

Пхеньян утром в пятницу (00.57 мск) вновь запустил баллистическую ракету. Японские и южнокорейские военные сообщили, что она достигла высоты около 800 километров, перелетела через территорию Японии и упала в 2,2 тысячи километров от мыса Эримо на Хоккайдо. Дальность полета составила 3,7 тысячи километров. В СБ ООН по инициативе США, Японии и Южной Кореи пройдут консультации.

"Хочется верить в то, что США, Южная Корея, Япония все-таки пойдут по тому пути, который предложили Россия и Китай", — сказал сенатор журналистам в пятницу.

Он напомнил, что инициатива России и КНР предполагает параллельную деэскалацию на обоих треках — на северокорейском, в плане снижения активности по ядерной программе и ракетным пускам, и по линии западных стран.

"Другого варианта просто не существует. Я надеюсь, это понимают и в Пхеньяне, и в Вашингтоне", — сказал политик. Он выразил опасения в связи с тем, что ситуация находится на грани перерастания политического конфликта в военный.

Косачев считает, что "небывалое" давление западных стран может породить небывалую же реакцию Пхеньяна, но точно не прекращение ядерно-ракетных исследований и испытаний.

По словам Косачева, разница подходов к ситуации вокруг КНДР не просто визуальная, она, можно сказать, ментальная. "В одном случае это многополярный, а в другом – однополярный взгляд на вещи. И даже выводы из неработающих санкций и резолюций делаются разные: в одном случае – понимание, что давление привело в тупик и нужна смена самой модели решения кризиса, в другом – усилить давление "до небывалого уровня", привел пример он.