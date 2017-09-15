Взрыв в лондонском метро признали терактом

ЛОНДОН, 15 сен – РИА Новости, Мария Табак. Скотланд-Ярд рассматривает инцидент на станции Parsons Green в лондонском метро как теракт, расследование берет на себя контртеррористическое подразделение.

"На данном этапе мы рассматриваем это как связанный с терроризмом инцидент. Расследование берет на себя контртеррористическое подразделение", — сказал представитель полиции журналистам.

Взрыв на станции метро произошел в час пик на станции Parsons Green на западе Лондона. Парсонс-грин – небогатый спальный район, где живет много иностранцев, студентов и небогатых британцев.