Взрыв в лондонском метро признали терактом

12:2115.09.2017
(обновлено: 12:27 15.09.2017)
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ЛОНДОН, 15 сен – РИА Новости, Мария Табак. Скотланд-Ярд рассматривает инцидент на станции Parsons Green в лондонском метро как теракт, расследование берет на себя контртеррористическое подразделение.
"На данном этапе мы рассматриваем это как связанный с терроризмом инцидент. Расследование берет на себя контртеррористическое подразделение", — сказал представитель полиции журналистам.
Взрыв на станции метро произошел в час пик на станции Parsons Green на западе Лондона. Парсонс-грин – небогатый спальный район, где живет много иностранцев, студентов и небогатых британцев.
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LIVE: Ситуация возле станции метро в Лондоне, где произошел взрыв