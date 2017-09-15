На Украине разработали проект усиления мер безопасности на границе

12:1715.09.2017
(обновлено: 12:21 15.09.2017)
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КИЕВ, 15 сен — РИА Новости. Государственная пограничная служба Украины разработала законопроект для усиления мер безопасности на границе, сообщается в пятницу на сайте ведомства.
"Для обеспечения пограничной безопасности Государственная
пограничная служба Украины инициирует изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях и некоторые другие законы Украины… Внесение изменений обусловлено тем, что результаты реализации задач органов Госпогранслужбы на государственной границе Украины и в пределах контролируемых пограничных районов не всегда эффективны, прежде всего, из-за несовершенства и несоответствия законодательства относительно производства по делам об административных правонарушениях в пограничной сфере", — говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что внесение изменений позволит усовершенствовать меры, принимаемые пограничниками по противодействию нелегальной миграции на государственной границе и другим правонарушения в пограничной сфере. В частности, в настоящее время за совершение злостного неповиновения законному распоряжению или требованию военнослужащего или работника Госпогранслужбы и нарушение иностранцами правил пребывания в Украине определена ответственность в виде незначительного штрафа (максимальный размер 850 гривен – около 33 долларов). По мнению ведомства, это не является препятствием и не останавливает иностранца — нарушителя от противоправных действий.
В ведомстве пояснили, что при этом отсутствие взыскания в виде административного ареста за незаконное пересечение госграницы группой лиц способствует тому, что злоумышленники совершают именно групповые переправки нелегальных мигрантов.
Именно поэтому пограничная служба инициирует приближение ответственности за ряд правонарушений к санкциям за совершение коррупционных правонарушений, так как нарушения в сфере противодействия нелегальной миграции несут угрозу международному правопорядку.
Кроме того, Госпогранслужба инициирует ответственность и за ряд других правонарушений, среди которых намерение въехать в Украину иностранцев и лиц без гражданства, которым уполномоченными органами при определенных обстоятельствах принято решение о запрете въезда в Украину.
Ранее украинская полиция задержала пять человек в связи с событиями на пункте пропуска "Шегини", где в воскресенье сторонники экс-президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили прорвали границу. В связи с прорывом через границу возбуждено уголовное дело по пяти статьям. Двоим из задержанных суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.
Путешествие Михаила Саакашвили на Украину началось в польском городе Пшемышль, где экс-президент Грузии сел в поезд, следующий до украинского Киева через Львов.
На вокзале Саакашвили подтвердил журналистам, что намерен по украинскому паспорту вернуться в страну и добиваться восстановления своих прав, в том числе гражданства Украины. Однако бывшего грузинского лидера по громкой связи попросили покинуть поезд.
В результате политик добрался до польско-украинской границы на автобусе. Однако украинские силовики заблокировали пункт пропуска "Шегини", через который экс-президент Грузии Михаил Саакашвили собирался въехать на Украину.
Экс-губернатор Одесской области не оставил попыток пересечь границу. Польская сторона пропустила его через пункт пропуска "Медыка" и предупредила, что на украинском КПП "Краковец" у него могут быть проблемы.
Украинские сторонники Михаила Саакашвили дежурили у пункта пропуска "Краковец" на украинско-польской границе.
В результате активисты и соратники Саакашвили, прорвав оцепление пограничников, побежали внутрь пункта пропуска "Шегени", откуда к ним вышел Саакашвили и проследовал на территорию Украины.
Сторонники бывшего одесского губернатора ожидали его у пункта пропуска "Шегени" на украинско-польской границе.
Саакашвили и его сторонников попытались остановить силовики, которые приехали к границе, однако активистам, у которых был численный перевес, удалось пройти через новый кордон правоохранителей. После этого они устроили импровизированный митинг на границе, вслед за чем экс-глава Грузии сел в автобус и уехал в сторону Львова.
В понедельник украинские СМИ распространили информацию со ссылкой на польского евродепутата Яцека Сариуша-Вольского о том, что МИД Польши якобы вызвал украинского посла в связи с ситуацией с Саакашвили. Однако позже это заявление опровергли пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца и сам посол Андрей Дещица.
Бывший президент Грузии, оказавшись на территории Украины, заявил, что у него пока нет конкретных планов, но он намерен продолжать борьбу с украинскими властями.
Национальная полиция Украины сообщила о заведении уголовного дела о незаконном переходе Саакашвили через границу. "За совершение этого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет с конфискацией транспортных или других средств совершения преступления", — отметили в ведомстве.
Советник главы МВД Антон Геращенко назвал действия бывшего одесского губернатора провокацией. "Главной целью провокаторов, незаконно прорывавших государственную границу Украины, было добиться кровопролития, сопровождающегося сценами брутального насилия со стороны сотрудников правоохранительных органов. Этой цели провокаторам добиться не удалось", — написал Геращенко.
После инцидента на польско-украинской границе экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили попал в базу данных украинского сайта "Миротворец". Политика внесли в "черный список" за незаконное пересечение госграницы, а также за нападение на пограничников при исполнении служебных обязанностей, сказано на сайте.