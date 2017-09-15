Главы МИД Японии и Южной Кореи обсудили ракетный пуск КНДР

ТОКИО, 15 сен — РИА Новости, Екатерина Плясункова. Главы МИД Японии и Южной Кореи Таро Коно и Кан Гён Хва обсудили в телефонном разговоре последний ракетный пуск КНДР, говорится в обнародованном на сайте японского министерства пресс-релизе.

Утром в пятницу КНДР произвела очередной пуск баллистической ракеты из окрестностей Пхеньяна в сторону Японии. Ракета перелетела через северо-восточный остров Хоккайдо и упала в Тихий океан.

"Министр Коно заявил о необходимости усиления давления на КНДР со стороны международного сообщества, чтобы добиться от КНДР смены курса", — подчеркивается в пресс-релизе.

Сообщается, что Кан Гён Хва, в свою очередь, заявила, что южнокорейские власти "будут продолжать усиливать давление на КНДР и тесно взаимодействовать с Японией и США".

Ранее СБ ООН принял новую резолюцию, усиливающую экономические санкции против Пхеньяна в ответ на проведенное 3 сентября термоядерное испытание. Вместе с тем центральная в КНДР партийная газета "Нодон синмун" заявила, что никакое внешнее давление не заставит Пхеньян отказаться от разработок ядерного оружия и баллистических ракет при сохранении враждебности со стороны США.