Ростуризм не располагает данными о россиянах, пострадавших в Лондоне

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Федеральное агентство по туризму пока не располагает точными данными о том, могли ли быть среди пострадавших от взрыва на станции метро Parsons Green на западе Лондона российские туристы, сообщила РИА Новости в пятницу советник руководителя Ростуризма Светлана Сергеева.
Сергеева также уточнила, что Ростуризм сейчас занимается уточнением данных о том, сколько российских туристов сейчас может находиться в британской столице.
Ранее британская транспортная полиция подтвердила инцидент на станции "Парсонс-Грин", газета Sun сообщила о взрыве и наличии пострадавших.