Ростуризм не располагает данными о россиянах, пострадавших в Лондоне

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Федеральное агентство по туризму пока не располагает точными данными о том, могли ли быть среди пострадавших от взрыва на станции метро Parsons Green на западе Лондона российские туристы, сообщила РИА Новости в пятницу советник руководителя Ростуризма Светлана Сергеева.

"По информации Ситуационно-кризисного центра МИД РФ, лондонская полиция пока не предоставила никакой информации об инциденте в лондонском метро нашему посольству. Мы находимся на связи и ждем поступления достоверной информации", — сказала собеседница агентства.

Сергеева также уточнила, что Ростуризм сейчас занимается уточнением данных о том, сколько российских туристов сейчас может находиться в британской столице.

Ранее британская транспортная полиция подтвердила инцидент на станции "Парсонс-Грин", газета Sun сообщила о взрыве и наличии пострадавших.