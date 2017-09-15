Порошенко рассказал, какую миротворческую миссию Киев "примет с радостью"

КИЕВ, 15 сен — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил в пятницу, что Киев "с радостью бы принял" введение миротворческой миссии ЕС в Донбасс, но механизм введения миротворцев ООН он считает более эффективным.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях.
Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с РФ.
Генсек ООН Антониу Гутерреш, комментируя в интервью РИА Новости идею ввести миротворцев в Донбасс для охраны миссии ОБСЕ, заявил, что в случае достижения согласия по этому вопросу в организации будут готовы сделать все, чтобы разрешить украинский кризис.