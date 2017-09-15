Порошенко рассказал, какую миротворческую миссию Киев "примет с радостью"

КИЕВ, 15 сен — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил в пятницу, что Киев "с радостью бы принял" введение миротворческой миссии ЕС в Донбасс, но механизм введения миротворцев ООН он считает более эффективным.

"Мы думали о полицейской миссии ОБСЕ, но ОБСЕ просто не готова к этому и никогда этого не делала. И просто научиться это делать — это годы и годы обучения для ОБСЕ. Мы бы с радостью приняли также (миротворческую) миссию Евросоюза тут, готов ли ЕС отправить такую миссию на Украину? Мы будем только рады. Но единственный существующий механизм безопасности, который был создан после Второй мировой войны, — это Совбез ООН и миротворческие миссии", — сказал Порошенко в ходе форума "Ялтинская европейская стратегия", который в прямом эфире транслировали украинские телеканалы.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях.

Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с РФ.

Генсек ООН Антониу Гутерреш, комментируя в интервью РИА Новости идею ввести миротворцев в Донбасс для охраны миссии ОБСЕ, заявил, что в случае достижения согласия по этому вопросу в организации будут готовы сделать все, чтобы разрешить украинский кризис.