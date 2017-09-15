МИД КНР: проблемы Кореи заключаются в конфликте Вашингтона и Пхеньяна

ПЕКИН, 15 сен — РИА Новости, Жанна Манукян. Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин в ответ на призыв госсекретаря США Рекса Тиллерсона принять конкретные меры в отношение КНДР заявила, что корень проблемы Корейского полуострова заключается в противоречиях между Вашингтоном и Пхеньяном, и именно они должны решить эту проблему.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон призвал Россию и Китай проявить нетерпимость к "безрассудным запускам ракет Северной Кореей путём принятия прямых действий со своей стороны".

"Корнем ядерной проблемы Корейского полуострова является вопрос безопасности, ядро проблемы — противоречия между США и КНДР. Фокус ядерной проблемы Корейского полуострова не в Китае, ключ к решению этой проблемы тоже не в Китае. Проблему должен решить тот, кто ее создал", — заявила на брифинге Хуа Чуньин, комментируя заявление американского госсекретаря.

Она подчеркнула, что напрямую вовлечённые в конфликт стороны должны взять на себя полагающуюся ответственность, уход от нее не поможет решению проблемы.

"Первостепенной задачей на данный момент является немедленное прекращение провокационных, опасных заявлений и действий, которые ведут к дальнейшей эскалации ситуации на Корейском полуострове", — сказала китайский дипломат.

Она повторила, что Китай выступает против ракетно-ядерной программы КНДР. Хуа Чуньин добавила, что международное сообщество должно сохранить давление на КНДР, но при этом пытаться решить проблемы политико-дипломатическими методами.

Северная Корея утром в пятницу запустила баллистическую ракету, которая, по данным военных Японии и Южной Кореи, пролетела порядка 3700 километров и достигала высоты около 800 километров. По данным японских властей, ракета упала в 2,2 тысячи километров от ближайшего берега Японии — мыса Эримо на Хоккайдо, не причинив какого-либо вреда.