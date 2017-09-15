Организованных групп туристов из России в районе взрыва в Лондоне не было

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Организованных российских туристов в составе групп в районе станции метро "Парсонс-Грин" на западе Лондона, где, по предварительным данным, произошел взрыв, гарантированно не было, так как этот район не входит в зону основных туристических маршрутов, сообщила РИА Новости в пятницу исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"В районе станции метро "Парсонс-Грин" на западе Лондона, где произошел взрыв, не пролегает никаких значимых туристических маршрутов. Организованных групп туристов там не было на 100%", — сказала она.

"Мы не можем исключить, что на этой станции могли быть российские граждане – самостоятельные туристы или те, кто проживает в Лондоне. Однако АТОР не располагает информацией о том, что среди пострадавших есть россияне", — пояснила Ломидзе.

По словам представителя АТОР, сейчас в Лондоне может находиться несколько тысяч российских туристов, но уточненные данные будут предоставлены позже.

Британская транспортная полиция подтвердила, что в пятницу утром на станции "Парсонс-Грин" произошел инцидент. Ранее газета Sun сообщила о взрыве и наличии пострадавших. На сайте столичной транспортной компании Transport for London говорится, что часть "зеленой" ветки лондонского метро от станции "Эрлс-Корт" до станции "Уимблдон" перекрыта из-за инцидента в вагоне поезда.