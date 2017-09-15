Представитель Франции призвал ускорить работу над санкциями ЕС против КНДР

БРЮССЕЛЬ, 15 сен – РИА Новости, Владимир Добровольский. Представитель Франции в комитете ЕС по политике и безопасности Николя Сюран призвал службы Евросоюза ускорить работу над автономными санкциями против КНДР в связи с очередным пуском баллистической ракеты.

"Ракетный пуск Северной Кореи: необходим быстрый ответ ЕС. Давайте ускорим обсуждение решительных автономных санкций, (нужно) быстрое решение", — написал Сюран в Twitter.

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини 7 сентября сообщила, что ЕС решил начать работу над подготовкой новых автономных санкций против КНДР, рассчитывая таким образом подтолкнуть Пхеньян к диалогу.

Пхеньян утром в пятницу (00.57 мск) вновь запустил баллистическую ракету. Японские и южнокорейские военные сообщили, что она достигла высоты около 800 километров, перелетела через территорию Японии и упала 2,2 тысячи километров от мыса Эримо на Хоккайдо. Дальность полета составила 3,7 тысячи километров. В СБ ООН по инициативе США, Японии и Южной Кореи пройдут консультации.

СБ ООН в понедельник вечером в ответ на очередные ракетные и ядерные испытания единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке.