Очевидцы сообщили о панике после взрыва в лондонском метро

Полицейские и пожарные у станции метро Parsons Green в Лондоне. 15 сентября 2017

Полицейские и пожарные у станции метро Parsons Green в Лондоне. 15 сентября 2017

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Очевидцы сообщили о панике после взрыва в лондонском метро в пятницу утром.

Как рассказал корреспондент британской The Sun Гарри Коул, наступил "абсолютный хаос", когда более сотни пассажиров побежали к выходу из станции "Парсонс-Грин". По словам Коула, было заметно, что люди потрясены – некоторые плакали и обнимали друг друга.

Как рассказал один из очевидцев, он мирно читал газету и слушал подкаст, когда "внезапно все ринулись мимо меня по платформе".

В пятницу утром в час пик в лондонской подземке прогремел взрыв, несколько людей получили ожоги лица. На месте работают полицейские, медики и пожарные.

По словам очевидцев, в одном из вагонов взорвался контейнер. На одном из снимков, опубликованных в соцсетях, виден пакет с пластиковым ведром и горящим куском материи.

Work colleague was on district line train at Parsons Green when bag exploded #london pic.twitter.com/1yXOsFVAJ1 — Andy Webb (@andyjohnw) 15 сентября 2017 г.

Часть "зеленой" ветки, на которой произошло ЧП, была перекрыта от станции Эрлс Корт до станции Уимблдон.

По информации дипломатического источника РИА Новости, россияне пока не обращались за помощью.