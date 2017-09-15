Кучма не согласен с российским планом размещения миротворцев в Донбассе

КИЕВ, 15 сен — РИА Новости. Представитель Киева на минских переговорах, экс-президент Украины Леонид Кучма считает неприемлемым предложенный Россией вариант размещения миротворцев ООН в Донбассе.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. При этом, как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, позиция России по размещению на Украине миротворцев гибкая. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с РФ.

"В каком формате? В том формате, как предложила Россия? Я считаю, что это просто издевательство над Украиной и над всем белым светом. Только когда будет закрыта граница украинско-российская, а все другое – это разговоры", — сказал Кучма в ходе форума "Ялтинская европейская стратегия", который в пятницу в прямом эфире транслировали украинские телеканалы.

Генсек ООН Антониу Гутерреш, комментируя в интервью РИА Новости идею ввести миротворцев в Донбасс для охраны миссии ОБСЕ, заявил, что в случае достижения согласия по этому вопросу в организации будут готовы сделать все, чтобы разрешить украинский кризис.

Власти Украины в апреле прошлого года начали военную операцию против самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали почти 7,9 тысячи человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября прошлого года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.