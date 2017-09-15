Кучма не согласен с российским планом размещения миротворцев в Донбассе

КИЕВ, 15 сен — РИА Новости. Представитель Киева на минских переговорах, экс-президент Украины Леонид Кучма считает неприемлемым предложенный Россией вариант размещения миротворцев ООН в Донбассе.
"В каком формате? В том формате, как предложила Россия? Я считаю, что это просто издевательство над Украиной и над всем белым светом. Только когда будет закрыта граница украинско-российская, а все другое – это разговоры", — сказал Кучма в ходе форума "Ялтинская европейская стратегия", который в пятницу в прямом эфире транслировали украинские телеканалы.
Власти Украины в апреле прошлого года начали военную операцию против самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали почти 7,9 тысячи человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября прошлого года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.