Рейтинги партии Меркель падают за полторы недели до выборов, показал опрос

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Большинство немцев по-прежнему поддерживают возглавляемый Ангелой Меркель альянс ХДС/ХСС, а не Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) во главе с Мартином Шульцем, но менее, чем за 1,5 недели до выборов разрыв между партиями сократился, свидетельствуют результаты опроса Politbarometer, подготовленного "Исследовательской группой по выборам" (Forschungsgruppe Wahlen).

Выборы в немецкий бундестаг, по итогам которых будет сформировано новое правительство и назначен канцлер, состоятся в Германии 24 сентября.

По данным исследования, блок Меркель поддерживают 36% опрошенных, что на 2 процентных пункта меньше, чем на прошлой неделе. Отдать свой голос СДПГ готовы 23% граждан, что на один процентный пункт больше, чем на прошлой неделе.

За "Свободную демократическую партию" (немецких либералов) готовы проголосовать 10% опрошенных. Партии евроскептиков "Альтернатива для Германии" готовы отдать голоса 10% опрошенных. Проголосовать за партию "Левые" намерены 9%, за партию "Зеленые" — 8%.

Опрос проводился с 12 по 14 сентября, в нем приняли участие 1383 совершеннолетних граждан ФРГ.