Глава ОБСЕ назвал ракетные пуски КНДР безответственными

ВЕНА, 15 сен — РИА Новости. Запуски ракет КНДР угрожают интересам ее собственного народа, считает председатель ОБСЕ и министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц.

"Твердо осуждаю последний ракетный запуск КНДР. Это продолжительные безответственные провокации, которые подвергают опасности интересы северокорейского народа", — говорится в заявлении министра в микроблоге Twitter.

Утром в пятницу КНДР произвела очередной пуск баллистической ракеты из окрестностей Пхеньяна в сторону Японии. Ракета перелетела через северо-восточный остров Хоккайдо и упала в Тихий океан. Незадолго до этого СБ ООН принял новую резолюцию, усилившую экономические санкции против Пхеньяна в ответ на проведенное 3 сентября испытание. Вместе с тем центральная в КНДР партийная газета "Нодон синмун" заявила, что никакое внешнее давление не заставит Пхеньян отказаться от разработок ядерного оружия и баллистических ракет при сохранении враждебности со стороны США.