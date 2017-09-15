В пострадавших от "Ирмы" странах находится семь тысяч российских туристов

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Около семи тысяч российских туристов находятся в странах Карибского бассейна, подвергшихся воздействию урагана "Ирма", сообщает в пятницу МЧС РФ.

Ураган "Ирма" называют самым мощным в Атлантике как минимум за последнее десятилетие. Жертвами "Ирмы" уже стали более 20 человек. На прошлой неделе ураган обрушился на острова в Карибском море. В минувшее воскресенье ураган продвинулся в юго-западную часть американского штата Флорида, однако категория опасности стихийного бедствия по мере продвижения на материк снизилась с третьей до первой. В данный момент метеорологи США сообщают, что "Ирма" находится в состоянии пост-тропического циклона.

"По данным ситуационно-кризисного центра МИД России, Ростуризма и АТОР, на территории стран Карибского бассейна находятся более 6,8 тысячи российских туристов. Информация о пострадавших гражданах Российской Федерации не поступала", — говорится в сообщении.

Ведомство информирует, что из зоны стихийного бедствия были эвакуированы более 10 миллионов человек. Развернуты более 500 эвакуационных центров, в которых находятся свыше 114 тысяч человек. Без энерго- и водоснабжения остались более 4,5 миллиона человек.

"На базе Национального центра управления в кризисных ситуациях развернута рабочая группа (в круглосуточном режиме) для проведения предварительных расчетов по оказанию помощи государствам, пострадавшим в результате прохождения урагана, организовано взаимодействие с российскими дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями в пострадавших государствах", — отмечается в сообщении.