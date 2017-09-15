Министры обороны Японии и США обсудили новый ракетный пуск КНДР

ТОКИО, 15 сен — РИА Новости, Екатерина Плясункова. Министр обороны Японии Ицунори Онодэра провел телефонный разговор с американским коллегой Джеймсом Мэттисом, в ходе которого обсудил последний ракетный пуск КНДР.

Утром в пятницу КНДР произвела очередной пуск баллистической ракеты из окрестностей Пхеньяна в сторону Японии. Ракета перелетела через северо-восточный остров Хоккайдо и упала в Тихий океан.

"Министр Онодэра заявил, что выпущенная КНДР баллистическая ракета, которая, как и 29 августа, вновь пролетела над Японией, является серьезным провокационным актом, который повышает напряженность в регионе, и подчеркнул необходимость тесного взаимодействия между странами (Японией и США — ред.)", — говорится в пресс-релизе, обнародованном на сайте Минобороны Японии.

В документе подчеркивается, что "Мэттис высказал схожую позицию".

"Оба министра подтвердили намерение продолжать оказывать давление на КНДР и поддерживать тесное взаимодействие между Японией, Южной Кореей и США", — говорится в пресс-релизе.

Ранее СБ ООН принял новую резолюцию, усиливающую экономические санкции против Пхеньяна в ответ на проведенное 3 сентября термоядерное испытание. Вместе с тем центральная в КНДР партийная газета "Нодон синмун" заявила, что никакое внешнее давление не заставит Пхеньян отказаться от разработок ядерного оружия и баллистических ракет при сохранении враждебности со стороны США.