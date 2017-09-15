Порошенко заявил, что для диалога с Россией хватит "нормандского формата"

КИЕВ, 15 сен — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко считает, что переговорной площадки в "нормандском формате" достаточно для прямого диалога с Россией.

Встречами в "нормандском формате" принято называть переговоры лидеров России, Украины, Германии и Франции, а также представителей МИД этих стран, в ходе которых обсуждаются вопросы урегулирования украинского кризиса.

"У нас есть механизм прямых переговоров (с РФ — ред.). В 2014 году в Нормандии был создан "нормандский формат" и я не думаю, что у нас сейчас есть какой-то другой эффективный механизм", — сказал Порошенко в ходе форумам "Ялтинская европейская стратегия", отвечая на вопрос, готов ли он к прямым переговорам с РФ.

Формат "нормандской четверки" сформировался летом 2014 года: 6 июня в Нормандии на торжествах по случаю 70-летия высадки войск союзников прошел ряд встреч с участием президентов России, Франции, Германии и Украины. Президент Франции Франсуа Олланд и канцлер Германии Ангела Меркель выступили инициаторами встречи президента РФ Владимира Путина и президента Украины Петра Порошенко. Беседа длилась 15 минут и носила закрытый характер.