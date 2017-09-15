Часть ветки лондонского метро перекрыта из-за инцидента

ЛОНДОН, 15 сен — РИА Новости. Часть "зеленой" ветки лондонского метро от станции Эрлс Корт до станции Уимблдон перекрыта из-за инцидента в вагоне поезда, говорится на сайте столичной транспортной компании Transport for London.
Ранее британская транспортная полиция подтвердила инцидент на станции "Парсонс-Грин", газета Sun сообщила о взрыве и наличии пострадавших.
Дежурный по станции Эрлс Корт подтвердил корреспонденту РИА Новости сообщения о перекрытии части линии метро.
"Часть "зеленой" линии закрыта из-за инцидента на станции Парсонс Грин. Подробностей сообщить не могу, ими располагает полиция. Мы рекомендуем пользоваться автобусами", — сказал дежурный.
Люди, едущие в час пик на работу, разворачиваются перед станцией метро и идут в сторону уже переполненных автобусных остановок.
Work colleague was on district line train at Parsons Green when bag exploded #london pic.twitter.com/1yXOsFVAJ1— Andy Webb (@andyjohnw) 15 сентября 2017 г.