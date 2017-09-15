Часть ветки лондонского метро перекрыта из-за инцидента

Полицейские и пожарные у станции метро Parsons Green в Лондоне. 15 сентября 2017

Полицейские и пожарные у станции метро Parsons Green в Лондоне. 15 сентября 2017

ЛОНДОН, 15 сен — РИА Новости. Часть "зеленой" ветки лондонского метро от станции Эрлс Корт до станции Уимблдон перекрыта из-за инцидента в вагоне поезда, говорится на сайте столичной транспортной компании Transport for London.

"В настоящее время нет движения поездов от станции Эрлс Корт до станции Уимблдон потому, что полиция занимается инцидентом. Автобусы и лондонский монорельс принимают билеты на метро", — сказано в сообщении.

Ранее британская транспортная полиция подтвердила инцидент на станции "Парсонс-Грин", газета Sun сообщила о взрыве и наличии пострадавших.

Дежурный по станции Эрлс Корт подтвердил корреспонденту РИА Новости сообщения о перекрытии части линии метро.

"Часть "зеленой" линии закрыта из-за инцидента на станции Парсонс Грин. Подробностей сообщить не могу, ими располагает полиция. Мы рекомендуем пользоваться автобусами", — сказал дежурный.

Люди, едущие в час пик на работу, разворачиваются перед станцией метро и идут в сторону уже переполненных автобусных остановок.

Work colleague was on district line train at Parsons Green when bag exploded #london pic.twitter.com/1yXOsFVAJ1 — Andy Webb (@andyjohnw) 15 сентября 2017 г.

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