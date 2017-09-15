В ДНР заявили, что силовики 37 раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе

ДОНЕЦК, 15 сен — РИА Новости. Украинские силовики 37 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за сутки, сообщили в пятницу в оперативном командовании самопровозглашенной ДНР.

"За прошедшие сутки ВС Украины 37 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы 15 населённых пунктов республики, применялись минометы, БТР и БМП, гранатометы и стрелковое оружие", — сказал журналистам представитель оперативного командования.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.