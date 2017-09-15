Парламент Швеции не поддержал предложение о вотуме недоверия премьеру

СТОКГОЛЬМ, 15 сен — РИА Новости, Людмила Божко. Голосование по вотуму недоверия главе правительства, лидеру социал-демократов Швеции Стефану Лёвену из-за IT-скандала, состоявшееся утром в пятницу по предложению антииммигрантской партии "Демократы Швеции", не набрало большинства голосов. Об этом сообщает шведское телевидение SVT.

За недоверие премьеру проголосовали 43 депутата, против – 136. И воздержались 155 депутатов. Для поддержки предложения "Демократов Швеции" требовалось как минимум 175 голосов.

В период с осени 2015 года по весну 2016 года транспортное ведомство Швеции передало на обслуживание техникам в Восточной Европе систему с базой данных о транспорте, в том числе полицейском и военном, а также о водительских правах шведов. Нарушением правил это не считается. Однако в этой связи следовало бы проверить нанятый персонал в полиции безопасности Швеции. О нарушениях сообщили СМИ и преданные огласке факты вызвали критику оппозиционных партий. В результате в конце июля ушли в отставку двое членов правительства – министр инфраструктуры и внутренних дел.

До сих пор за всю свою современную историю шведский парламент голосовал по вопросу о вотуме недоверия правительству или премьеру семь раз. Предложение, однако, никогда не находило поддержки большинства. Но угроза имела эффект дважды. В 1981 году она привела к отставке правительства и в 1988 году была вынуждена покинуть свой пост министр юстиции Анна-Грета Леийон.