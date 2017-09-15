МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. В случае начала военных действий на Корейском полуострове, под удар будет поставлена глобальная система международной безопасности; Северокорейскую проблему можно урегулировать только путем переговоров, считает заведующий центром Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании Института Востоковедения РАН Дмитрий Мосяков.
"Но он в это не верит, потому что, во-первых, вспомним заявление Китая о том, что он осуждает запуски ракет, но с другой стороны, четко было сказано, что если будет нападение на Северную Корею, то Китай вмешается в этот конфликт. Так что уже понятно, что у руководства КНДР есть четкое понимание того, что они не окажутся в одиночестве в случае американской агрессии", — сказал Мосяков РИА Новости.
Он отметил, что "то, что может произойти, — это будет разгром всей глобальной системы международных отношений".
"Это будет катастрофа, которая изменит этот мир, это огромные последствия, если начнется ядерная война или ядерный разгром КНДР, а с вмешательством Китая трудно представить себе все последствия для нашего мира", — сказал эксперт.
Ранее Россия и Китай предложили идею двойного замораживания — прекращение учений США и их союзников в районе Корейского полуострова в обмен на приостановку ракетных и ядерных испытаний Пхеньяна.