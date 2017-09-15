МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. В случае начала военных действий на Корейском полуострове, под удар будет поставлена глобальная система международной безопасности; Северокорейскую проблему можно урегулировать только путем переговоров, считает заведующий центром Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании Института Востоковедения РАН Дмитрий Мосяков.

Утром в пятницу КНДР произвела очередной пуск баллистической ракеты из окрестностей Пхеньяна в сторону Японии. Ракета перелетела через северо-восточный остров Хоккайдо и упала в Тихий океан. Незадолго до этого СБ ООН принял новую резолюцию, усилившую экономические санкции против Пхеньяна в ответ на проведенное 3 сентября термоядерное испытание. Вместе с тем центральная в КНДР партийная газета "Нодон синмун" заявила, что никакое внешнее давление не заставит Пхеньян отказаться от разработок ядерного оружия и баллистических ракет при сохранении враждебности со стороны США.

По словам эксперта, лидер КНДР Ким Чен Ын понимает, что частые запуски северокорейских ракет могут привести к началу военных действий на Корейском полуострове.

"Но он в это не верит, потому что, во-первых, вспомним заявление Китая о том, что он осуждает запуски ракет, но с другой стороны, четко было сказано, что если будет нападение на Северную Корею, то Китай вмешается в этот конфликт. Так что уже понятно, что у руководства КНДР есть четкое понимание того, что они не окажутся в одиночестве в случае американской агрессии", — сказал Мосяков РИА Новости.

Он отметил, что "то, что может произойти, — это будет разгром всей глобальной системы международных отношений".

"Это будет катастрофа, которая изменит этот мир, это огромные последствия, если начнется ядерная война или ядерный разгром КНДР, а с вмешательством Китая трудно представить себе все последствия для нашего мира", — сказал эксперт.

Он видит только один способ урегулировать ситуацию – поиск выходов на переговоры. "Поэтому единственный вариант – идти на компромиссы, задействовать, в частности, схему, которую предложили Россия и Китай – двойного замораживания. Хотя бы сделать первый шаг. Это был бы уже некоторый успех", — отметил Мосяков.

Ранее Россия и Китай предложили идею двойного замораживания — прекращение учений США и их союзников в районе Корейского полуострова в обмен на приостановку ракетных и ядерных испытаний Пхеньяна.