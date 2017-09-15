Порошенко заявил, что миротворцы в Донбассе помогут реализовать "Минск-2"

КИЕВ, 15 сен — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что введение миротворцев ООН в Донбасс является необходимым компонентом для реализации минских соглашений.
"Мне очень приятно, что представили Госдепа сказали, что они поддерживают введение миротворцев на всей территории Донбасса. И наши партнеры в Европе — французы, британцы, немцы поддерживают эту идею. Вы должны понять, это не потому, что им хочется видеть больше вооруженных людей в Донбассе. Это абсолютно неотъемлемый компонент дорожной карты минских договоренностей", — сказал Порошенко в ходе форумам "Ялтинская европейская стратегия", который в прямом эфире транслировали украинские телеканалы.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. При этом, как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, позиция России по размещению на Украине миротворцев гибкая.
Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с РФ.
Генсек ООН Антониу Гутерреш, комментируя в интервью РИА Новости идею ввести миротворцев в Донбасс для охраны миссии ОБСЕ, заявил, что в случае достижения согласия по этому вопросу в организации будут готовы сделать все, чтобы разрешить украинский кризис.
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