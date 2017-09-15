Порошенко заявил, что миротворцы в Донбассе помогут реализовать "Минск-2"

КИЕВ, 15 сен — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что введение миротворцев ООН в Донбасс является необходимым компонентом для реализации минских соглашений.

Ранее представитель госдепа США сообщил РИА Новости, что идея размещения миротворческой миссии ООН на востоке Украины достойна изучения, она должна обладать широким мандатом.

"Мне очень приятно, что представили Госдепа сказали, что они поддерживают введение миротворцев на всей территории Донбасса. И наши партнеры в Европе — французы, британцы, немцы поддерживают эту идею. Вы должны понять, это не потому, что им хочется видеть больше вооруженных людей в Донбассе. Это абсолютно неотъемлемый компонент дорожной карты минских договоренностей", — сказал Порошенко в ходе форумам "Ялтинская европейская стратегия", который в прямом эфире транслировали украинские телеканалы.

По его словам, главной проблемой реализации минских соглашений является отсутствие гарантий их претворения в жизнь. "Именно миротворцы могут стать тем инструментом, который сделает так, что дорожная карта будет реализована", — добавил он.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. При этом, как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, позиция России по размещению на Украине миротворцев гибкая.

Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с РФ.

Генсек ООН Антониу Гутерреш, комментируя в интервью РИА Новости идею ввести миротворцев в Донбасс для охраны миссии ОБСЕ, заявил, что в случае достижения согласия по этому вопросу в организации будут готовы сделать все, чтобы разрешить украинский кризис.

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