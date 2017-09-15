На всей территории Филиппин могут ввести военное положение

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Президент Филиппин может ввести военное положение на всей территории страны в случае массовых выступлений, заявил глава минобороны Делфин Лорензана.

"Если массовые протесты… нарушат нормальную жизнедеятельность страны… может быть (введено военное положение – ред.)", — заявил министр, отвечая на вопрос журналистов о возможности введения военного положения по всей стране.

В мае президент Филиппин Родриго Дутерте ввел военное положение в южной провинции Минданао после столкновений армии с поддерживающей "Исламское государство"* группировкой. Дутерте отметил, что военное положение в Минданао может продлиться год. Основным местом боевых действий остается город Марави, в боях по захвату которого участвовали около 500 боевиков "Мауте".

*Террористическая организация, запрещенная в России.