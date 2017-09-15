Принятые ранее меры в отношении КНДР не работают, заявили в Госдуме

Кадры запуска крылатых ракет в Северной Корее на железнодорожной станции в Сеуле. Архивное фото

Кадры запуска крылатых ракет в Северной Корее на железнодорожной станции в Сеуле. Архивное фото

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Главам государств или делегированным должностным лицам нужно собраться и выработать конкретные решения по разрешении ситуации вокруг КНДР, потому что уже принятые меры неэффективны, заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

Пхеньян утром в пятницу (0.57 мск) вновь запустил баллистическую ракету. Японские и южнокорейские военные сообщили, что она достигла высоты около 800 километров, перелетела через территорию Японии и упала в 2,2 тысячи километров от мыса Эримо на Хоккайдо. Дальность полета составила 3,7 тысячи километров. В СБ ООН по инициативе США, Японии и Южной Кореи пройдут консультации.

"Фактическая дальность полета сегодняшней ракеты создает беспрецедентные условия нанесения удара по инфраструктуре в том числе и военных баз Америки, дальность это позволяет", — заявил Шаманов журналистам.

По его мнению, вместо того, чтобы мировому сообществу выпускать хоть и консалидированные резолюции Совета Безопасности, надо главам государств или делегированным должностным лицам садиться и вырабатывать конкретные меры. "Потому что решения, принятые ранее, не работают", — добавил он.

СБ ООН 12 сентября в ответ на очередные ракетные и ядерные испытания единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке.