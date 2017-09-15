Россияне считают, что Москва должна стать посредником в переговорах по КНДР

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Большинство россиян считают, что Россия должна выступить посредником в ситуации назревающего ядерного конфликта на Корейском полуострове, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), имеющегося в распоряжении РИА Новости.

Согласно данным опроса, 70% россиян считают, что в условиях угрозы ядерного конфликта на Корейском полуострове Россия должна занять позицию посредника в переговорах. Еще 20% выступили за нейтралитет.

При этом гипотетическую ситуацию удара США по КНДР многие участники опроса затруднились оценить: 48% не смогли предположить, как в такой ситуации поступить России. Среди возможных вариантов также чаще говорят о неучастии или роли посредника.

Комментируя эти данные, генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров отметил, что "при этом желания вмешаться в этот конфликт на какой бы то ни было стороне у россиян нет".

"Серьезность последствий возможного ядерного противостояния у наших дальневосточных границ — стимул для России выступить посредником и организатором мирного урегулирования между КНДР и США", — сказал Федоров.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 1-2 сентября методом телефонного интервью среди 1,2 тысячи респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.

Утром в пятницу КНДР произвела очередной пуск баллистической ракеты из окрестностей Пхеньяна в сторону Японии. Ракета перелетела через северо-восточный остров Хоккайдо и упала в Тихий океан. Незадолго до этого СБ ООН принял новую резолюцию, усилившую экономические санкции против Пхеньян в ответ на проведенное 3 сентября термоядерное испытание. Вместе с тем центральная в КНДР партийная газета "Нодон синмун" на фоне нового ракетного испытания заявила, что никакое внешнее давление не заставит Пхеньян отказаться от разработок ядерного оружия и баллистических ракет при сохранении враждебности со стороны США.