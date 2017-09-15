Дочь чемпиона мира по боксу попала в ДТП в Бишкеке, один человек погиб

БИШКЕК, 15 сен – РИА Новости. Неправомерные действия сотрудников патрульной милиции могли спровоцировать ДТП в столице Киргизии, в котором пострадала дочь семикратного чемпиона мира по боксу Орзубека Назарова и погиб ее спутник, об этом свидетельствуют материалы уголовного дела, возбужденного прокуратурой Бишкека.

ДТП произошло ночью на 19 августа. В центре Бишкека мотоцикл Suzuki на большой скорости врезался в автомобиль Toyota Passo. Двадцатидвухлетний водитель мотоцикла погиб на месте. Его 17-летняя пассажирка — дочь заслуженного мастера спорта СССР, семикратного чемпиона мира среди боксеров-профессионалов по версии WBA Орзубека Назарова Аделина Назарова — в крайне тяжелом состоянии была госпитализирована и провела две недели в коме. Погиб также один из пассажиров Toyota, еще два человека находятся в больнице. Позднее со слов очевидцев выяснилось, что мотоцикл преследовала машина патрульной милиции, сотрудники которой, увидев аварию, развернулись и уехали.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Киргизии в пятницу, в ходе предварительного расследования выяснилось, что патрульный экипаж милиции, "выехав за пределы маршрута несения службы, незаконно преследовал мотоциклиста с пассажиром", в результате чего "мотоциклист совершил столкновение с другой автомашиной и скончался на месте, его пассажирка Н.А. была доставлена в реанимацию". "Сотрудники УПМ после столкновения скрылись с места происшествия", — отмечает пресс-служба.

"Прокуратурой города Бишкек возбуждено уголовное дело по фактам необоснованного преследования, а также заведомого оставления в опасности пострадавших от ДТП лиц сотрудниками управления патрульной милиции", — отмечается в сообщении.

Уголовное дело для организации дальнейшего расследования передано в следственное управление госкомитета нацбезопасности страны.