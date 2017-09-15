Дочь чемпиона мира по боксу попала в ДТП в Бишкеке, один человек погиб

БИШКЕК, 15 сен – РИА Новости. Неправомерные действия сотрудников патрульной милиции могли спровоцировать ДТП в столице Киргизии, в котором пострадала дочь семикратного чемпиона мира по боксу Орзубека Назарова и погиб ее спутник, об этом свидетельствуют материалы уголовного дела, возбужденного прокуратурой Бишкека.
Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Киргизии в пятницу, в ходе предварительного расследования выяснилось, что патрульный экипаж милиции, "выехав за пределы маршрута несения службы, незаконно преследовал мотоциклиста с пассажиром", в результате чего "мотоциклист совершил столкновение с другой автомашиной и скончался на месте, его пассажирка Н.А. была доставлена в реанимацию". "Сотрудники УПМ после столкновения скрылись с места происшествия", — отмечает пресс-служба.
"Прокуратурой города Бишкек возбуждено уголовное дело по фактам необоснованного преследования, а также заведомого оставления в опасности пострадавших от ДТП лиц сотрудниками управления патрульной милиции", — отмечается в сообщении.
Уголовное дело для организации дальнейшего расследования передано в следственное управление госкомитета нацбезопасности страны.