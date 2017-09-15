Решение Евросоюза о продлении санкций против россиян вступило в силу

БРЮССЕЛЬ, 15 сен — РИА Новости. Решение Евросоюза о продлении до 15 марта 2018 года индивидуальных санкций против граждан и юридических лиц России и Украины опубликовано в Официальном журнале и вступило в силу.
Из списка были исключены фамилии четырех человек, которых уже нет в живых. Кроме того, как сообщал Совет ЕС, в связи со слиянием трех юридических лиц, фигурировавших в "черном списке", эти лица из него были исключены, а юрлицо, образованное при слиянии, добавлено "для сохранения санкций на существующем уровне".
Санкционный список постоянно расширялся как за счет граждан Украины — руководителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и представителей ополчения, так и за счет российских политических и общественных деятелей и юридических лиц. В последний раз список был расширен 4 августа, когда в него попали три человека, в том числе замглавы Минэнерго, и три юрлица из России из-за скандала вокруг поставки в Крым турбин производства компании Siemens.