Затонувший в Греции танкер плавал по временному разрешению, узнали СМИ

АФИНЫ, 15 сен — РИА Новости, Геннадий Мельник. Танкер "Агиа Зони", крушение которого в Сароническом заливе в Греции привело к экологической катастрофе, плавал по временному разрешению, выданному на два месяца. Документы опубликовал сайт 902.gr.

Как свидетельствует документ Департамента контроля судов министерства торгового флота, свидетельство годности судна к плаванию истекло 27 июля и было продлено на два месяца. Согласно документам, 26 июля свидетельство было продлено до 6 августа, а затем было еще одно продление до 27 сентября.

Танкер затонул 10 сентября, незадолго до истечения срока действия документов, на его борту было 2,5 тысячи тонн нефтепродуктов — мазут и газойль. Часть нефтепродуктов вытекла, мазут покрыл берега острова Саламина, пятно дошло до Пирей и Афинской Ривьеры, где расположены популярные у афинян пляжи.

Издание отмечает, что свидетельство было продлено несмотря на то, что были замечания к машинному отделению и оборудованию судна, и из документов не следует, что их устранили.

Танкер был построен в 1972 году и ходил под греческим флагом.

Владелец судна Теодорос Кунтурис заявил греческим СМИ, что на борту в момент катастрофы из 11 членов находились лишь двое — капитан и главный механик, поскольку остальных капитан отпустил на берег во время якорной стоянки. При этом согласно требованиям безопасности, на танкере должны были оставаться не менее 2/3 экипажа, то есть семь человек.

Кунтурис утверждал также, что причиной загрязнения моря стал не его затонувший танкер, а пассажирский паром Blue Star Patmos, который в минувшую пятницу отбуксировали в Пирей для ремонта после того, как паром 30 августа сель на мель возле входа в гавань острова Иос. По сообщениям СМИ, при буксировке была утечка нефтепродуктов.

Между тем жители Афинской Ривьеры говорят об экологической катастрофе.

"Пляжи в Фалиро закрыты, всюду развешены ленты ограждения. Купаться здесь запрещено. На берегу люди собирают нефтепродукты в мешки. Полиция просит никого не проходить за ограждение. Во всем районе стоит сильный запах нефти",- рассказала РИА Новости местная жительница.

Пока власти не могут назвать масштабы ущерба. Министр торгового флота и островной политики Панайотис Курумплис в интервью телеканалу Skai назвал преувеличением то, что танкер был "экологической бомбой". По его словам, работы по сбору загрязнения и очистке будут завершены через 25-30 дней. На вопрос, могут ли люди до завершения операции ловить рыбу и купаться, министр ответил: "Почему бы им не купаться? Я думаю, это безопасно".