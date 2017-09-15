Затонувший в Греции танкер плавал по временному разрешению, узнали СМИ

АФИНЫ, 15 сен — РИА Новости, Геннадий Мельник. Танкер "Агиа Зони", крушение которого в Сароническом заливе в Греции привело к экологической катастрофе, плавал по временному разрешению, выданному на два месяца. Документы опубликовал сайт 902.gr.
Танкер затонул 10 сентября, незадолго до истечения срока действия документов, на его борту было 2,5 тысячи тонн нефтепродуктов — мазут и газойль. Часть нефтепродуктов вытекла, мазут покрыл берега острова Саламина, пятно дошло до Пирей и Афинской Ривьеры, где расположены популярные у афинян пляжи.
Издание отмечает, что свидетельство было продлено несмотря на то, что были замечания к машинному отделению и оборудованию судна, и из документов не следует, что их устранили.
Владелец судна Теодорос Кунтурис заявил греческим СМИ, что на борту в момент катастрофы из 11 членов находились лишь двое — капитан и главный механик, поскольку остальных капитан отпустил на берег во время якорной стоянки. При этом согласно требованиям безопасности, на танкере должны были оставаться не менее 2/3 экипажа, то есть семь человек.
Кунтурис утверждал также, что причиной загрязнения моря стал не его затонувший танкер, а пассажирский паром Blue Star Patmos, который в минувшую пятницу отбуксировали в Пирей для ремонта после того, как паром 30 августа сель на мель возле входа в гавань острова Иос. По сообщениям СМИ, при буксировке была утечка нефтепродуктов.
Между тем жители Афинской Ривьеры говорят об экологической катастрофе.
Пока власти не могут назвать масштабы ущерба. Министр торгового флота и островной политики Панайотис Курумплис в интервью телеканалу Skai назвал преувеличением то, что танкер был "экологической бомбой". По его словам, работы по сбору загрязнения и очистке будут завершены через 25-30 дней. На вопрос, могут ли люди до завершения операции ловить рыбу и купаться, министр ответил: "Почему бы им не купаться? Я думаю, это безопасно".