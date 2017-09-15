Силовики 10 раз за сутки обстреляли территорию ЛНР, заявили в республике

ЛУГАНСК, 15 сен — РИА Новости. Украинские силовики десять раз за прошедшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

Ранее контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь и третья — с начала конфликта для того, чтобы обеспечить режим тишины к 1 сентября.

"За сутки украинские силовики десять раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибра 120 и 82 миллиметра, гранатометы (АГС, СПГ, РПГ), крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", — заявили в пресс-службе.

По словам собеседника агентства, обстрелам подверглись позиции Народной милиции ЛНР в районах населенных пунктов Желобок, Сокольники, Фрунзе, Лозовое, Красный Яр, Калиново, Донецкий. В Народной милиции отметили, что всего по территории республики было выпущено более 110 снарядов.

"По предварительным данным, пострадавших в результате обстрелов нет", — добавили в пресс-службе.

Украинские силовики, в свою очередь, заявили, что за прошедшие сутки ополченцы 28 раз открывали огонь по их позициям в Донбассе, один военный погиб.

"В результате боевых действий один украинский военный погиб, двое получили ранения", — сообщает пресс-центр военной операции силовиков в соцсети Facebook.

По данным украинских военных, после шести часов вечера ополченцы активизировали обстрелы позиций ВСУ на всех направлениях, используя минометы калибра 82 миллиметра.

Отмечается, что напряжённее всего обстановка была на приморском направлении: под обстрелами оказались Водяное, Марьинка, Павлополь, Талаковка и Гнутово. На донецком направлении были обстреляны Авдеевская промзона и шахта Бутовка. Нарушения есть и на луганском направлении у Крымского.

Как заявляют силовики, при обстрелах ополченцы использовали крупнокалиберные гранатометы и пулеметы, минометы, стрелковое оружие.