Экс-генсек ООН Пан Ги Мун согласился на пост главы комитета по этике МОК

ТОКИО, 15 сен — РИА Новости, Иван Захарченко. Бывший генеральный секретарь Организации объединенных наций (ООН) Пан Ги Мун заявил, что "смиренно принимает" избрание его новым председателем комиссии по этике Международного олимпийского комитета (МОК), сообщает МИД Южной Кореи, гражданином которой является дипломат.

Пан Ги Мун был избран на этот пост в четверг на 131-й сессии МОК в столице Перу Лиме. Как представитель Южной Кореи, он был избран путем электронного голосования, за него проголосовали 74 кандидата при четырех голосах против.

"Смиренно принимаю назначение председателем комиссии по этике МОК, давайте вместе приложим усилия к тому, чтобы использовать безграничные возможности спорта и сделать мир, в котором уважались и защищались бы права человека", — приводит южнокорейский МИД слова Пан Ги Муна.

Внешнеполитическое ведомство выражает надежду, что Пан Ги Мун успешно выполнит свои обязанности на новом посту.

Пан Ги Мун будет руководить комиссией по этике МОК до 2021 года. Он занимал пост генсека ООН с января 2007 года по декабрь 2016 года.