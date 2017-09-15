Во Флориде прекратит работу дом престарелых, где погибли восемь человек

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Губернатор штата Флорида Рик Скотт заявил о прекращении работы дома престарелых в городе Голливуд-Хилс, где погибли восемь человек.

Ранее сообщалось, что в обесточенном из-за урагана "Ирма" доме престарелых во Флориде погибли восемь человек, 120 человек были эвакуированы. Причина смерти и подробности инцидента пока не установлены.

"После гибели восьми человек в Центре реабилитации для престарелых в Голливуд-Хиллз губернатор Рик Скотт поручил Агентству по вопросам управления здравоохранением во Флориде (AHCA) прекратить работу учреждения в качестве участника программы медицинской помощи малоимущим Medicaid", — говорится в заявлении.

Отмечается, что администрация дома престарелых несла ответственность за безопасность своих пациентов и "не смогла выполнить эту задачу". Ранее от администрации учреждения не поступало никакой информации о возможной угрозе жизни или безопасности пациентов.

Сейчас в отношении администрации дома престарелых идет уголовное расследование. Отдельные расследования проводятся Агентством по вопросам управления здравоохранением во Флориде (AHCA) и Департаментом по делам детей и семей (DCF).

Ураган "Ирма" называют самым мощным в Атлантике как минимум за последнее десятилетие. Специалисты считают, что он сильнее урагана "Харви", который в конце августа обрушился на побережье Техаса и привел к катастрофическому наводнению. Жертвами "Ирмы" уже стали более 20 человек. В минувшее воскресенье ураган продвинулся в юго-западную часть Флориды, однако категория опасности стихийного бедствия по мере продвижения на материк снизилась с третьей до первой. В данный момент метеорологи США сообщают, что "Ирма" находится в состоянии пост-тропического циклона.