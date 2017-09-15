Генпрокурора Венесуэлы угрожали убить из-за антикоррупционных расследований

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Вильям Сааб рассказал, что ему звонили и угрожали убийством из-за начатых им расследований случаев коррупции.

"Я вышел после эфира одной телевизионной программы, получил звонок от тех, кто не знал, кому звонил. Мне немного нагрубили, сказав: "Продолжай в том же духе свое расследование касательно Faja (нефтеносные пески Ориноко, одно из крупнейших месторождений нетрадиционной нефти — ред.)… и тебя раздует, как (мертвую — ред.) кошку", — заявил он в ходе своего выступления перед Национальным учредительным собранием.

По его словам, на разработку в месторождении Faja в период с 2010 по 2017 год было подписано более 41 тысячи контрактов, и в 10 из них уже были зафиксированы хищения на сумму 200 миллионов долларов.