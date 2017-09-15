Сеул усилит защиту от возможных последствий ядерной атаки со стороны КНДР

ТОКИО, 15 сен — РИА Новости, Иван Захарченко. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин распорядился усилить защиту от угрозы электромагнитного импульса на случай ядерного удара и от опасности применения биологического оружия со стороны КНДР, заявил представитель южнокорейской администрации Пак Су Хён.

"Следует провести тщательный анализ и поддерживать готовность к угрозе электромагнитного импульса и применения биологического оружия со стороны Северной Кореи", — приводит слова президента его официальный представитель после экстренного заседания Совета национальной безопасности из-за нового ракетного испытания Пхеньяна.

По сообщению агентства Рёнхап, Мун Чжэ Ин также призвал приложить все усилия, чтобы выполнить в сотрудничестве с США и всем международным сообществом последнюю резолюцию СБ ООН и добиться от КНДР прекращения ядерной и ракетной программ.

Утром КНДР произвела очередной пуск баллистической ракеты из окрестностей Пхеньяна в сторону Японии. Ракета перелетела через северо-восточный остров Хоккайдо и упала в Тихий океан. Незадолго до этого СБ ООН принял новую резолюцию, усилившую экономические санкции против Пхеньян в ответ на проведенное 3 сентября термоядерное испытание. Вместе с тем центральная в КНДР партийная газета "Нодон синмун" на фоне нового ракетного испытания заявила, что никакое внешнее давление не заставит Пхеньян отказаться от разработок ядерного оружия и баллистических ракет при сохранении враждебности со стороны США.