Глава МИД Японии назвал условие для начала переговоров с КНДР

ТОКИО, 15 сен — РИА Новости, Ксения Нака. Министр иностранных дел Японии Таро Коно после очередного ракетного пуска КНДР заявил, что диалог с Пхеньяном можно будет вести только после того, как он покажет "признаки денуклеаризации".
"КНДР постоянно повторяет провокации в отношении мирового сообщества. Необходимо оказать максимальное давление на Северную Корею, и сесть за стол переговоров только после того, как она покажет явные признаки денуклеаризации", — сказал глава МИД Японии.
Позднее КНДР подтвердила, что испытала во вторник баллистическую ракету "Хвасон-12", на испытании лично присутствовал лидер страны Ким Чен Ын. Затем 3 сентября КНДР провела испытания ядерного боезаряда, в отношении которого военные специалисты склоняются к мнению, что это была водородная бомба.