Северокорейские СМИ сообщили, что страна не откажется от ядерного оружия

ТОКИО, 15 сен — РИА Новости, Иван Захарченко. Центральная партийная газета КНДР "Нодон синмун" на фоне нового ракетного испытания в пятницу написала, что никакое внешнее давление не заставит Северную Корею отказаться от разработок ядерного оружия и баллистических ракет, если США сохранят враждебное отношение.

"Никакое давление на нас не повлияет", — под таким заголовком орган ЦК Трудовой партии Кореи публикует на шестой полосе статью, где содержится призыв к США прислушаться к тому, что говорит Пхеньян.

"Если США и впредь не будет прислушиваться к нашим искренним советам, ответные меры самозащиты нашей республики будут еще более усиливаться", — говорится в статье "Нодон синмун".

Утром в пятницу КНДР произвела очередной пуск баллистической ракеты из окрестностей Пхеньяна в сторону Японии. Ракета перелетела через северо-восточный остров Хоккайдо и упала в Тихий океан в 2,2 тысячи километров от ближайшего берега Японии — мыса Эримо на Хоккайдо, не причинив какого-либо вреда. Теоретически такая ракета, запущенная с территории КНДР, может достичь американского острова Гуам. После запуска вновь раздались заявления о необходимости еще более усилить санкции против КНДР. В СБ ООН по инициативе США, Японии и Южной Кореи в пятницу в 15.00 (22.00 мск) состоятся консультации по новому ракетному пуску КНДР.