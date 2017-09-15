Тиллерсон призвал все страны принять меры против КНДР после запуска ракеты

ВАШИНГТОН, 15 сен — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в четверг призвал все страны принять меры против КНДР после запуска ракеты.

Данный шаг со стороны Пхеньяна глава американской дипломатии назвал провокацией, отметив, что он во второй раз представлял угрозу Японии.

"Эти продолжающиеся провокации только углубляют дипломатическую и экономическую изоляцию КНДР. Резолюции Совета безопасности ООН, включая недавнее голосование по резолюции, касающейся санкций, представляет собой только начало, но не окончание действий, которые мы должны предпринять. Мы призываем все страны предпринять новые меры против режима Ким Чен Ына", — говорится в заявлении Тиллерсона, поступившем в РИА Новости.