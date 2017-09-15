Главы МИД Японии и США обсудили по телефону ракетный пуск КНДР

ТОКИО, 15 сен — РИА Новости, Ксения Нака. Главы внешнеполитических ведомств Японии и США обсудили по телефону ракетный пуск КНДР, заявил журналистам министр иностранных дел Таро Коно.
"Мы обсудили ситуацию с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Мы настаиваем на проведении экстренного заседания Совета безопасности ООН. Оно должно пройти в пятницу в 15.00 по местному времени. В разговоре с Тиллерсоном мы пришли к мнению, что мировое сообщество должно общими силами оказывать давление на КНДР, которая провела пуск ракеты вскоре после принятия санкций против нее, что является безрассудством", — сказал глава МИД Японии.
Утром 29 августа КНДР провела пуск баллистической ракеты, которая, пролетев над территорией Японии, упала в 1180 километрах от мыса Эримо на Хоккайдо.
Позднее КНДР подтвердила, что испытала во вторник баллистическую ракету "Хвасон-12", на испытании лично присутствовал лидер страны Ким Чен Ын. Затем 3 сентября КНДР провела испытания ядерного боезаряда, в отношении которого военные специалисты склоняются к мнению, что это была водородная бомба.