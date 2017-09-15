Главы МИД Японии и США обсудили по телефону ракетный пуск КНДР

ТОКИО, 15 сен — РИА Новости, Ксения Нака. Главы внешнеполитических ведомств Японии и США обсудили по телефону ракетный пуск КНДР, заявил журналистам министр иностранных дел Таро Коно.

"Мы обсудили ситуацию с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Мы настаиваем на проведении экстренного заседания Совета безопасности ООН. Оно должно пройти в пятницу в 15.00 по местному времени. В разговоре с Тиллерсоном мы пришли к мнению, что мировое сообщество должно общими силами оказывать давление на КНДР, которая провела пуск ракеты вскоре после принятия санкций против нее, что является безрассудством", — сказал глава МИД Японии.

Ракета КНДР, выпущенная около 6.57 (00.57 мск), в промежуток с 7.04 (1.04 мск) до 7.06 (1.06 мск) перелетела через территорию Японию и в 7.16 (1.16 мск) упала в 2200 километрах от мыса Эримо на Хоккайдо. Дальность полета ракеты составила 3700 километров, высота — около 800 километров. Ущерба воздушным и морским судам зафиксировано не было. Также нет информации об обнаружении упавших на территорию Японии. Ракета с дальностью полета в 3700 километров с запасом способна достичь острова Гуам, если будет выпущена с территории КНДР в юго-восточном направлении.

Утром 29 августа КНДР провела пуск баллистической ракеты, которая, пролетев над территорией Японии, упала в 1180 километрах от мыса Эримо на Хоккайдо.

Позднее КНДР подтвердила, что испытала во вторник баллистическую ракету "Хвасон-12", на испытании лично присутствовал лидер страны Ким Чен Ын. Затем 3 сентября КНДР провела испытания ядерного боезаряда, в отношении которого военные специалисты склоняются к мнению, что это была водородная бомба.