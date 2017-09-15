Япония объяснила, почему не стала сбивать северокорейскую ракету

ТОКИО, 15 сен — РИА Новости, Ксения Нака. Силы самообороны Японии не стали сбивать ракету КНДР, так как не было угрозы ее падения на территорию страны и причинения ущерба, заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга.

"Силы самообороны от момента пуска до падения ракеты засекли и отслеживали ее полет. Так как не предполагалось, что ее фрагменты упадут и нанесут ущерб территории нашей страны, ее не сбивали. Правительство обеспечивает безопасность и спокойствие населения, была предоставлена информация по каналам экстренного оповещения J-Alert", — сказал спикер правительства.

Северная Корея утром в пятницу в очередной раз запустила баллистическую ракету, которая, по данным военных Японии и Южной Кореи, достигала высоты около 800 километров и пролетела порядка 3700 километров, в том числе над Японией. По данным японских властей, ракета упала в 2,2 тысячи километров от ближайшего берега страны — мыса Эримо на Хоккайдо, не причинив какого-либо вреда. Теоретически такая ракета, запущенная с территории КНДР, может достичь американского острова Гуам. В СБ ООН по инициативе США, Японии и Южной Кореи в пятницу состоятся консультации по новому ракетному пуску КНДР.

Это не первый за последнее время запуск баллистической ракеты Северной Кореей. Утром 29 августа КНДР провела похожий пуск: ракета, пролетев над территорией Японии, упала в 1180 километрах от мыса Эримо на Хоккайдо. Позднее КНДР подтвердила, что испытала баллистическую ракету "Хвасон-12", на испытании лично присутствовал лидер страны Ким Чен Ын. Затем 3 сентября КНДР провела испытания ядерного боезаряда, в отношении которого военные специалисты склоняются к мнению, что это была водородная бомба.