Тиллерсон призвал Россию и Китай проявить нетерпимость к пускам ракет КНДР

ВАШИНГТОН, 15 сен — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон призвал в четверг Россию и Китай проявить нетерпимость к запускам ракет Северной Кореей.

"Китай и Россия должны проявить нетерпимость к этим безрассудным запускам путем принятия прямых действий со своей стороны", — говорится в заявлении, поступившем в РИА Новости.

Там отмечается, что "Китай является основным поставщиком нефти для КНДР, а Россия — крупнейшим работодателем, использующим принудительный труд северокорейских граждан".

Северная Корея утром в пятницу запустила баллистическую ракету, которая, по данным военных Японии и Южной Кореи, пролетела порядка 3700 километров и достигала высоты около 800 километров. По данным японских властей, ракета упала в 2,2 тысячи километров от ближайшего берега Японии — мыса Эримо на Хоккайдо, не причинив какого-либо вреда.