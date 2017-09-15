Южная Корея назвала ракетное испытание в КНДР вызовом миру и безопасности

ТОКИО, 15 сен — РИА Новости, Иван Захарченко. Правительство Южной Кореи осудило новое ракетное испытание в КНДР, расценив его как вызов миру и безопасности во всем мире, говорится в заявлении южнокорейского МИД.

"Еще один пуск баллистической ракеты (КНДР) стал не только явным нарушением резолюций СБ ООН, но и очень серьезным вызовом миру и безопасности не только на Корейском полуострове, но и во всем мире, правительство это решительно осуждает", — говорится в заявлении.

МИД Южной Кореи заверяет, что Сеул даст ответ на этот вызов через тесное сотрудничество с международным сообществом и опираясь на альянс с США.

Южнокорейское правительство обещает поддерживать "полную готовность для ответа на любую угрозу со стороны Северной Кореи", повышать военную мощь и обеспечивать безопасность жителей страны.

Северная Корея утром в пятницу в очередной раз запустила баллистическую ракету, которая, по данным военных Японии и Южной Кореи, пролетела порядка 3700 километров и достигала высоты около 800 километров. По данным японских властей, ракета упала в 2,2 тысячи километров от ближайшего берега Японии — мыса Эримо на Хоккайдо, не причинив какого-либо вреда. Теоретически такая ракета, запущенная с территории КНДР, может достичь американского острова Гуам.