В Японии сообщили, какой высоты достигла северокорейская ракета

ТОКИО, 15 сен — РИА Новости, Ксения Нака. Высота полета баллистической ракеты, выпущенной КНДР утром в пятницу, составила около 800 километров, а дальность – порядка 3700 километров, сообщил на пресс-конференции генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга.

Ранее южнокорейские военные называли примерно такие же данные, отмечая, что ракета достигла высоты в 770 километров и пролетела 3700 километров. Власти Японии заявляли, что ракета упала в 2 тысячах километров от берегов страны. Согласно новой информации, это расстояние составило 2,2 тысячи километров.

"Дальность полета ракеты составила 3700 километров, высота – около 800 километров. Перелетев через территорию Японии, она упала в 2200 километрах от мыса Эримо на Хоккайдо", — сказал спикер правительства.

Ракета с дальностью полета в 3700 километров с запасом способна достичь американского острова Гуам, если будет выпущена из КНДР в юго-восточном направлении.

Ракета КНДР, выпущенная около 6.57 (00.57 мск), в промежуток с 7.04 (1.04 мск) до 7.06 (1.06 мск) перелетела через территорию Японию и в 7.16 (1.16 мск) упала в районе мыса Эримо на Хоккайдо. Ущерба воздушным и морским судам зафиксировано не было. Также нет информации об обнаружении упавших обломков на территории Японии.

Это не первый за последнее время запуск баллистической ракеты. Утром 29 августа КНДР провела похожий пуск: ракета, пролетев над территорией Японии, упала в 1180 километрах от мыса Эримо на Хоккайдо. Позднее КНДР подтвердила, что испытала баллистическую ракету "Хвасон-12", на испытании лично присутствовал лидер страны Ким Чен Ын. Затем 3 сентября КНДР провела испытания ядерного боезаряда, в отношении которого военные специалисты склоняются к мнению, что это была водородная бомба.