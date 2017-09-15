В Японии сообщили, какой высоты достигла северокорейская ракета

ТОКИО, 15 сен — РИА Новости, Ксения Нака. Высота полета баллистической ракеты, выпущенной КНДР утром в пятницу, составила около 800 километров, а дальность – порядка 3700 километров, сообщил на пресс-конференции генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга.
"Дальность полета ракеты составила 3700 километров, высота – около 800 километров. Перелетев через территорию Японии, она упала в 2200 километрах от мыса Эримо на Хоккайдо", — сказал спикер правительства.
Ракета с дальностью полета в 3700 километров с запасом способна достичь американского острова Гуам, если будет выпущена из КНДР в юго-восточном направлении.
Это не первый за последнее время запуск баллистической ракеты. Утром 29 августа КНДР провела похожий пуск: ракета, пролетев над территорией Японии, упала в 1180 километрах от мыса Эримо на Хоккайдо. Позднее КНДР подтвердила, что испытала баллистическую ракету "Хвасон-12", на испытании лично присутствовал лидер страны Ким Чен Ын. Затем 3 сентября КНДР провела испытания ядерного боезаряда, в отношении которого военные специалисты склоняются к мнению, что это была водородная бомба.