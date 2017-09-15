Баллистическая ракета средней дальности: новый пуск в КНДР

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Японский телеканал NHK сообщил в пятницу о пуске в КНДР новой ракеты и призвал жителей ряда префектур на северо-востоке страны направиться в укрытия.
"Выпущенная КНДР ракета с 7.04 (1.04 мск) до 7.06 (1.06 мск) перелетела через территорию Японии и упала в 2000 километров от мыса Эримо на Хоккайдо", — сказал он на пресс-конференции.
"К этому часу у нас нет информации о каком-либо ущербе, причиненном кораблям и самолетам. Также нет информации об обнаружении упавших на нашу территорию фрагментов ракеты", — заявил Ёсихидэ Суга.
Южнокорейская "Хёнму-2"информационное агентство Рёнхап со ссылкой на объединенный комитет начальников штабов южнокорейских вооруженных сил.
"Наши вооруженные силы одновременно с пуском ракеты в Северной Корее произвела пуск ракеты "Хёнму-2" в направлении Японского моря", — приводит агентство заявление комитета.
По его данным, южнокорейская ракета пролетела 250 километров, то есть такое же расстояние, как и до места пуска ракеты в КНДР в районе пхеньянского аэропорта Сунан.
3700 километров
Новая ракета КНДР пролетела 3700 километров и достигла максимальной высоты полета в 770 километров, сообщили военные Южной Кореи.
"Северокорейская ракета достигла максимальной высоты 770 километров, преодолев расстояние в 3700 километров", — приводит агентство Рёнхап заявление объединенного комитета начальников штабов южнокорейских вооруженных сил.
Данные Пентагона
"Тихоокеанское командование ВС США зафиксировало и проследило за тем, что мы оцениваем как разовый запуск баллистической ракеты КНДР. Первоначальные оценки показывают, что это был запуск баллистической ракеты средней дальности", — говорится в поступившем в РИА Новости заявлении официального представителя Тихоокеанского командования Дейва Бенэма.
"Мы продолжаем пристально следить за действиями КНДР", — говорится в заявлении. Там также указывается на готовность США защищать себя и союзников от провокаций.
Санкции в отношении КНДР
Совет Безопасности ООН в ответ единогласно ввел в отношении КНДР новые санкции, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в свою очередь заявил, что военное решение кризиса вокруг КНДР было бы катастрофой, надо искать политические пути урегулирования ситуации.
"Мы должны и крайне жестко осуждать ядерные и ракетные испытания КНДР, имея ясную цель безъядерного Корейского полуострова, но в то же время мы должны понимать, что военное решение будет катастрофой. Мы должны сделать все, чтобы создать условия для дипломатической инициативы и политического решения", — сказал он.
Пхеньян пообещал "боль и страдания"
По мнению КНДР, США манипулируют Советом Безопасности ООН для того, чтобы ужесточить санкции против Северной Кореи из-за испытания водородного боезаряда.
Пхеньян также отметил, что пристально следит за действиями США и готов дать отпор. "Будущие меры, которые предпримет КНДР, повлекут за собой такие великие боль и страдания для Соединенных Штатов, через которые они не проходили за свою историю", — говорится в сообщении.
Подчеркивается, что для того, чтобы избежать полного уничтожения, США должны прекратить политическую, экономическую и военную конфронтацию с Северной Кореей.