Баллистическая ракета средней дальности: новый пуск в КНДР

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Японский телеканал NHK сообщил в пятницу о пуске в КНДР новой ракеты и призвал жителей ряда префектур на северо-востоке страны направиться в укрытия.

Северокорейская ракета, как заявил генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга, перелетев через японскую территорию, упала в 2000 километрах от мыса Эримо на Хоккайдо.

"Выпущенная КНДР ракета с 7.04 (1.04 мск) до 7.06 (1.06 мск) перелетела через территорию Японии и упала в 2000 километров от мыса Эримо на Хоккайдо", — сказал он на пресс-конференции.

"К этому часу у нас нет информации о каком-либо ущербе, причиненном кораблям и самолетам. Также нет информации об обнаружении упавших на нашу территорию фрагментов ракеты", — заявил Ёсихидэ Суга.

Южнокорейская " Хёнму-2"

Южная Корея, в свою очередь, произвела пуск собственной баллистической ракеты "Хёнму-2", как только стало известно об очередном ракетном испытании в КНДР, передало в пятницу информационное агентство Рёнхап со ссылкой на объединенный комитет начальников штабов южнокорейских вооруженных сил.

"Наши вооруженные силы одновременно с пуском ракеты в Северной Корее произвела пуск ракеты "Хёнму-2" в направлении Японского моря", — приводит агентство заявление комитета.

По его данным, южнокорейская ракета пролетела 250 километров, то есть такое же расстояние, как и до места пуска ракеты в КНДР в районе пхеньянского аэропорта Сунан.

3700 километров

Новая ракета КНДР пролетела 3700 километров и достигла максимальной высоты полета в 770 километров, сообщили военные Южной Кореи.

"Северокорейская ракета достигла максимальной высоты 770 километров, преодолев расстояние в 3700 километров", — приводит агентство Рёнхап заявление объединенного комитета начальников штабов южнокорейских вооруженных сил.

Данные Пентагона

Американские военные считают, что КНДР осуществила запуск баллистической ракеты средней дальности, сообщил Пентагон в четверг.

"Тихоокеанское командование ВС США зафиксировало и проследило за тем, что мы оцениваем как разовый запуск баллистической ракеты КНДР. Первоначальные оценки показывают, что это был запуск баллистической ракеты средней дальности", — говорится в поступившем в РИА Новости заявлении официального представителя Тихоокеанского командования Дейва Бенэма.

"Мы продолжаем пристально следить за действиями КНДР", — говорится в заявлении. Там также указывается на готовность США защищать себя и союзников от провокаций.

Санкции в отношении КНДР

КНДР 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для межконтинентальных баллистических ракет. Военные Японии и Южной Кореи предварительно оценили мощность заряда в 120-160 килотонн, что в несколько раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на Хиросиму и Нагасаки. Это стало шестым ядерным испытанием Пхеньяна. За неделю до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.

Совет Безопасности ООН в ответ единогласно ввел в отношении КНДР новые санкции, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в свою очередь заявил, что военное решение кризиса вокруг КНДР было бы катастрофой, надо искать политические пути урегулирования ситуации.

"Мы должны и крайне жестко осуждать ядерные и ракетные испытания КНДР, имея ясную цель безъядерного Корейского полуострова, но в то же время мы должны понимать, что военное решение будет катастрофой. Мы должны сделать все, чтобы создать условия для дипломатической инициативы и политического решения", — сказал он.

Пхеньян пообещал "боль и страдания"

Пхеньян полагает, что санкции и давление со стороны США входят в "крайне безрассудную фазу", и предупреждает, что страна готова к беспрецедентным мерам, говорится в заявлении МИД Северной Кореи, опубликованном на сайте Центрального телеграфного агентства (ЦТАК)

По мнению КНДР, США манипулируют Советом Безопасности ООН для того, чтобы ужесточить санкции против Северной Кореи из-за испытания водородного боезаряда.

Пхеньян также отметил, что пристально следит за действиями США и готов дать отпор. "Будущие меры, которые предпримет КНДР, повлекут за собой такие великие боль и страдания для Соединенных Штатов, через которые они не проходили за свою историю", — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что для того, чтобы избежать полного уничтожения, США должны прекратить политическую, экономическую и военную конфронтацию с Северной Кореей.