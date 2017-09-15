США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
В мире

Баллистическая ракета средней дальности: новый пуск в КНДР

Сюжет:
Обострение ситуации на Корейском полуострове (1319)
03:5415.09.2017
024901
© AFP 2017 / Kazuhiro NOGIТрансляция новостей в Токио о новом ракетном пуске КНДР. 15.09.2017Трансляция новостей в Токио о новом ракетном пуске КНДР. 15.09.2017
© AFP 2017 / Kazuhiro NOGI

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Японский телеканал NHK сообщил в пятницу о пуске в КНДР новой ракеты и призвал жителей ряда префектур на северо-востоке страны направиться в укрытия.

Трансляция новостей о пуске северокорейской ракеты в Японии. Архивное фото
© AFP 2017 / Kazuhiro NOGI
Американский генерал считает, что КНДР 3 сентября испытала водородную бомбу
Северокорейская ракета, как заявил генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга, перелетев через японскую территорию, упала в 2000 километрах от мыса Эримо на Хоккайдо.

"Выпущенная КНДР ракета с 7.04 (1.04 мск) до 7.06 (1.06 мск) перелетела через территорию Японии и упала в 2000 километров от мыса Эримо на Хоккайдо", — сказал он на пресс-конференции.

"К этому часу у нас нет информации о каком-либо ущербе, причиненном кораблям и самолетам. Также нет информации об обнаружении упавших на нашу территорию фрагментов ракеты", — заявил Ёсихидэ Суга.

Южнокорейская "Хёнму-2"

Вид на площадь Ким Ир Сена в Пхеньяне. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Евросоюз ужесточил санкции в отношении Северной Кореи
Южная Корея, в свою очередь, произвела пуск собственной баллистической ракеты "Хёнму-2", как только стало известно об очередном ракетном испытании в КНДР, передало в пятницу информационное агентство Рёнхап со ссылкой на объединенный комитет начальников штабов южнокорейских вооруженных сил.

"Наши вооруженные силы одновременно с пуском ракеты в Северной Корее произвела пуск ракеты "Хёнму-2" в направлении Японского моря", — приводит агентство заявление комитета.

По его данным, южнокорейская ракета пролетела 250 километров, то есть такое же расстояние, как и до места пуска ракеты в КНДР в районе пхеньянского аэропорта Сунан.

3700 километров

Новая ракета КНДР пролетела 3700 километров и достигла максимальной высоты полета в 770 километров, сообщили военные Южной Кореи.

"Северокорейская ракета достигла максимальной высоты 770 километров, преодолев расстояние в 3700 километров", — приводит агентство Рёнхап заявление объединенного комитета начальников штабов южнокорейских вооруженных сил.

Данные Пентагона

Мужчина смотрит новости на Сеульском вокзале, сообщающие о ядерных испытаниях КНДР, проводимых в недрах горы Мантапсан. 9 сентября 2016
© AP Photo / Ahn Young-joon
В КНДР призвали уничтожить США и Японию
Американские военные считают, что КНДР осуществила запуск баллистической ракеты средней дальности, сообщил Пентагон в четверг.

"Тихоокеанское командование ВС США зафиксировало и проследило за тем, что мы оцениваем как разовый запуск баллистической ракеты КНДР. Первоначальные оценки показывают, что это был запуск баллистической ракеты средней дальности", — говорится в поступившем в РИА Новости заявлении официального представителя Тихоокеанского командования Дейва Бенэма.

"Мы продолжаем пристально следить за действиями КНДР", — говорится в заявлении. Там также указывается на готовность США защищать себя и союзников от провокаций.

Санкции в отношении КНДР

Трансляция новостей о новом пуске северокорейской ракеты в Японии. 29 августа 2017
© AFP 2017 / Toshifumi KITAMURA
Только санкциями решить проблему КНДР невозможно, считает японский эксперт
КНДР 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для межконтинентальных баллистических ракет. Военные Японии и Южной Кореи предварительно оценили мощность заряда в 120-160 килотонн, что в несколько раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на Хиросиму и Нагасаки. Это стало шестым ядерным испытанием Пхеньяна. За неделю до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.

Совет Безопасности ООН в ответ единогласно ввел в отношении КНДР новые санкции, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в свою очередь заявил, что военное решение кризиса вокруг КНДР было бы катастрофой, надо искать политические пути урегулирования ситуации.

"Мы должны и крайне жестко осуждать ядерные и ракетные испытания КНДР, имея ясную цель безъядерного Корейского полуострова, но в то же время мы должны понимать, что военное решение будет катастрофой. Мы должны сделать все, чтобы создать условия для дипломатической инициативы и политического решения", — сказал он.

Пхеньян пообещал "боль и страдания"

Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
НАТО активизировала наблюдение за ситуацией с КНДР, заявил Столтенберг
Пхеньян полагает, что санкции и давление со стороны США входят в "крайне безрассудную фазу", и предупреждает, что страна готова к беспрецедентным мерам, говорится в заявлении МИД Северной Кореи, опубликованном на сайте Центрального телеграфного агентства (ЦТАК).

По мнению КНДР, США манипулируют Советом Безопасности ООН для того, чтобы ужесточить санкции против Северной Кореи из-за испытания водородного боезаряда.

Пхеньян также отметил, что пристально следит за действиями США и готов дать отпор. "Будущие меры, которые предпримет КНДР, повлекут за собой такие великие боль и страдания для Соединенных Штатов, через которые они не проходили за свою историю", — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что для того, чтобы избежать полного уничтожения, США должны прекратить политическую, экономическую и военную конфронтацию с Северной Кореей.

Куда могут долететь ракеты КНДР
© РИА Новости, Инфографика
Перейти в фотобанк
Куда могут долететь ракеты КНДР
Комментировать
В мире
Комментировать
 



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена