В ООН сообщили время начала консультации Совбеза из-за ракетных пусков КНДР

ООН, 15 сен — РИА Новости. Консультации Совета безопасности ООН в связи с последним пуском КНДР состоятся в пятницу в 15.00 (22.00 мск), сообщили РИА Новости в постпредстве Эфиопии (председатель СБ в сентябре).

Встреча состоится по инициативе США, Японии и Южной Кореи. Консультации пройдут в закрытом формате.

Ракета КНДР, выпущенная около 6.57 (00.57 мск), в промежуток с 7.04 (1.04 мск) до 7.06 (1.06 мск) перелетела через территорию Японию и в 7.16 (1.16 мск) упала в 2200 километрах от мыса Эримо на Хоккайдо. Дальность полета ракеты составила 3700 километров, высота – около 800 километров. Ущерба воздушным и морским судам зафиксировано не было. Также нет информации об обнаружении упавших на территорию Японии. Ракета с дальностью полета в 3700 километров с запасом способна достичь острова Гуам, если будет выпущена с территории КНДР в юго-восточном направлении.