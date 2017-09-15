КНДР запустила баллистическую ракету средней дальности, считает Пентагон

ВАШИНГТОН, 15 сен — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Американские военные считают, что КНДР осуществила запуск баллистической ракеты средней дальности, сообщил Пентагон в четверг.

"Тихоокеанское командование ВС США зафиксировало и проследило за тем, что мы оцениваем как разовый запуск баллистической ракеты КНДР. Первоначальные оценки показывают, что это был запуск баллистической ракеты средней дальности", — говорится в поступившем в РИА Новости заявлении официального представителя Тихоокеанского командования Дейва Бенэма.