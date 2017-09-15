Ликвидация парковок: Госдеп не считает ситуацию ответным шагом России

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Госдепартамент не уверен, что устранение парковок перед генконсульствами – это ответный шаг России в обмене дипломатическими санкциями. С таким заявлением выступила официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Хезер Науэрт.

"Не хочу описывать это как какие-то ответные действия. Мы хотим продвигаться вперед в отношениях с правительством России", — сказала Науэрт.

Ранее представитель госдепа сообщил РИА Новости, что парковки для персонала американских консульств в России были убраны.

Владивосток, Екатеринбург, Санкт-Петербург

В Екатеринбурге по инициативе ГИБДД демонтировали знаки, разрешающие американским и британским дипломатам парковать автомобили на обочине проезжей части.

Во Владивостоке перед зданием генконсульства США на Пушкинской улице были убраны бетонные блоки.

В Санкт-Петербурге не месте нелегальной парковки у здания американского генконсульства нанесли дорожную разметку, обозначающую пешеходный переход и дающую возможность разворота для автомобилей.

Сокращение дипломатической миссии США в России

Москва ранее постановила сократить американские дипломатические миссии в России на 755 человек – до 455 сотрудников. Таким образом власти приравняли количество служащих посольства США в Российской Федерации к числу работающих в российской дипмиссии в Соединенных Штатах.

Такие меры, согласно заявлению Москвы, стали ответом на новые антироссийские санкции, принятые американским конгрессом.

Вашингтон 31 августа объявил о ряде новых ограничений в деятельности диппредставительств России в Соединенных Штатах: со 2 сентября закрыты генеральное консульство Российской Федерации в Сан-Франциско и консульские объекты в Вашингтоне и Нью-Йорке.