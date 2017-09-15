В США представили проект по борьбе с "попытками РФ контролировать интернет"

ВАШИНГТОН, 15 сен — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Новый законопроект, нацеленный на ограничение "попыток России и Китая контролировать интернет", представлен в четверг в палате представителей конгресса США.

Документ, размещенный на сайте одного из его соавторов — конгрессмена-демократа Элиота Энджела, предусматривает создание должности посла США по киберпространству, который "возглавит усилия госдепартамента в сфере кибердипломатии".

Кроме того, проект подразумевает "разработку международной политики в киберпространстве, которая продвигала бы демократические принципы и отвергала бы попытки России и Китая (устанавливать) более серьезный контроль над интернетом".

В случае принятия законопроекта госдепартамент будет обязан "включать оценки по свободе интернета в свои ежегодные доклады о правах человека в мире".

Компания Facebook ранее заявила, что в ходе президентской предвыборной кампании в США российские боты покупали рекламу в этой социальной сети, чтобы оказать влияние на исход гонки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не имеет к этому никакого отношения.

В конгрессе США сейчас ведется расследование по поводу якобы имевшего место вмешательства РФ в выборы президента США, на которых победил Дональд Трамп. При этом в американских СМИ регулярно появляются сообщения, как правило, со ссылкой на неназванные источники, о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".