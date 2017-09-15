Япония заявила решительный протест после пуска баллистической ракеты в КНДР

ТОКИО, 15 сен — РИА Новости, Ксения Нака. Япония заявила решительный протест в связи с пуском баллистической ракеты КНДР, об этом на пресс-конференции сообщил генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга.

"Мы заявили решительный протест в самых жестких выражениях", — сказал спикер правительства.

Ракета КНДР, выпущенная около 6.57 (00.57 мск), в промежуток с 7.04 (1.04 мск) до 7.06 (1.06 мск) перелетела через территорию Японию и в 7.16 (1.16 мск) упала в 2000 километрах от мыса Эримо на Хоккайдо. Ущерба воздушным и морским судам зафиксировано не было. Также нет информации об обнаружении упавших на территорию Японии фрагментов ракеты.

Утром 29 августа КНДР провела пуск баллистической ракеты, которая, пролетев над территорией Японии, упала в 1180 километрах от мыса Эримо на Хоккайдо.

Позднее КНДР подтвердила, что испытала во вторник баллистическую ракету "Хвасон-12", на испытании лично присутствовал лидер страны Ким Чен Ын. Затем 3 сентября КНДР провела испытания ядерного боезаряда, в отношении которого военные специалисты склоняются к мнению, что это была водородная бомба.