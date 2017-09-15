Новая северокорейская ракета пролетела 3700 километров

Трансляция новостей о запуске баллистической ракеты КНДР в Сеуле. Архивное фото

Трансляция новостей о запуске баллистической ракеты КНДР в Сеуле. Архивное фото

ТОКИО, 15 сен — РИА Новости, Иван Захарченко. Новая ракета КНДР пролетела 3700 километров и достигла максимальной высоты полета в 770 километров, сообщили военные Южной Кореи.

"Северокорейская ракета достигла максимальной высоты 770 километров, преодолев расстояние в 3700 километров", — приводит агентство Рёнхап заявление объединенного комитета начальников штабов южнокорейских вооруженных сил.

По его данным, пуск ракеты был произведен в районе пхеньянского аэропорта Сунан в восточном направлении.

Выпущенная утром в пятницу ракета КНДР, перелетев через северо-восточную часть Японии, упала в Тихий океан в 2000 километров от мыса Эримо на Хоккайдо, отмечал ранее генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга.

По сообщениям агентства Рёнхап из Сеула, в ответ на испытание в КНДР военные Южной Кореи провели пуск собственной баллистической ракеты "Хёнму-2" в сторону Японского моря.